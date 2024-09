Saiba o que vai mudar na requalificação do Parque Abaeté; confira

Centro de Atividade do Parque do Abaeté - Foto: Arquivo Pessoal

Um dos maiores patrimônios ambientais da cidade, o Parque do Abaeté, localizado no bairro de Itapuã, em Salvador, passará por uma requalificação que custará cerca de R$ 5, 211 milhões, investimento feito pelo governo da Bahia, através da Companhia de Desenvolvimento Urbano do Estado da Bahia (Conder).

| Foto: Arquivo Pessoal

Situado em uma área de proteção ambiental, o Centro de Atividade do Parque, criado há 31 anos, passará por um reforma de cerca de 10 meses que incluirá, principalmente, o prédio principal e o fechamento parcial do parque, segundo antecipou a diretora de Equipamentos e Qualificação Urbanística da Conder, Larissa Britto, ao Portal A TARDE.



Leia mais

>> Requalificação do Parque Pituaçu; saiba detalhes do que vai mudar

Conforme documento que detalha o anteprojeto encaminhado pela Conder, que o portal teve acesso, às obras contemplarão intervenções nos dois blocos do centro de atividades:

Bloco 01 – as intervenções serão nas lojas de 01 a 04, no restaurante e cozinha, na circulação de acesso ao depósito, no depósito do restaurante, no bar do restaurante, na lanchonete, no sanitário masculino e no seu acesso, no posto policial, no local dos quadros de energia, no banheiro PcD (Pessoa com deficiência) masculino.

Projeto da requalificação

| Foto: Arquivo Pessoal

Bloco 02 – as mudanças serão nas loja 05 a 08, no depósito, no vestiário de funcionários, na churrascaria, na lanchonete, no restaurante, nos sanitários femininos (incluindo o PcD), no seu acesso, no vestiário, na cobertura, na estrutura de sustentação das lonas, no estacionamento, fechamento com grade e mureta, nas fachadas, na área externa.

Leia mais

>> Prefeitura contrata empresa responsável pela requalificação do Teatro Vila Velha

O texto ainda indica que o partido arquitetônico, os elementos construtivos como: revestimentos em madeira, revestimentos em mármore, e revestimento de fachadas, entre outros, poderão ser submetidos ao processo de substituição ou restauração.



Já o estacionamento, não passará por ampliação, no entanto vai se adequar às normas de acessibilidades. As fachadas do parque também entraram no processo das reformas.

Leia mais

>> Prefeitura contrata empresa responsável pela requalificação do Teatro Vila Velha

A proposta também inclui a implantação de videomonitoramento em tempo real e sistema de energia solar.



A licitação de contratação para realização da reforma será feita de forma integrada, com isso, o governo entregará o anteprojeto e a empresa vencedora, responsável por realizar a requalificação, desenvolverá o projeto.