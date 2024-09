Prefeitura contrata empresa responsável pela requalificação do Teatro Vila Velha

Restaurações serão feitas pela construtora Pentágono - Foto: Jefferson Peixoto | Secom PMS

A prefeitura de Salvador, através da Superintendência de Obras Públicas (Sucop), oficializou a contratação da empresa que será responsável pela requalificação do Teatro Vila Velha, localizado na Avenida Sete de Setembro, no Campo Grande, em Salvador.

As restaurações serão feitas pela construtora Pentágono, vencedora da licitação, com um investimento de cerca de R$ 10,976 milhões e um prazo de execução de 10 meses contados a partir da data da assinatura da 1ª Ordem de Serviço.



A Pentágono também foi responsável por outras obras como a da Basílica Santuário do Senhor do Bonfim e o Museu da Misericórdia da Santa Casa da Bahia.



A apresentação do novo projeto de modernização foi realizada pela prefeitura na última quarta-feira, 4. A execução vai promover um novo eixo de circulação para o teatro — com passarela, escadas e elevador —, além de novo volume na cobertura, qualificação dos ambientes internos e criação de depósito externo.

Também estão previstas a implantação de novo sistema de ar-condicionado, a qualificação acústica, a adequação do sistema elétrico, a adequação à legislação de acessibilidade universal e o Projeto de Combate ao Incêndio.