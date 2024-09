Confira concursos abertos na Bahia em setembro

Diversos órgãos e entidades já publicaram editais com milhares de vagas para os mais variados cargos e níveis de escolaridade - Foto: Divulgação | Uesb

O mês de setembro prepara novas oportunidades, sejam por concursos abertos, quanto para aqueles com previsão de lançamento. Na Bahia, as novidades contam com remuneração que chegam a R$ 13 mil.

Diversos órgãos e entidades já publicaram editais com milhares de vagas para os mais variados cargos e níveis de escolaridade. Confira algumas:

Concurso Bom Jesus da Lapa

A Prefeitura de Bom Jesus da Lapa está oferecendo 1.176 vagas de provimento imediato. Oportunidades contemplam todos os níveis de escolaridade. Remunerações iniciais chegam a R$ 8.194,80.

Até o dia 22 de setembro, as 1.176 vagas para níveis superior, técnico, médio e fundamental, receberão inscrição para áreas administrativa, educação, psicologia, jurídica, nutrição, saúde, enfermagem, engenharia, fisioterapia, farmácia, odontologia, ISS, serviço social, arquitetura, GCM e fiscal.

A taxa de inscrição varia entre R$ 105,00 a R$ 125,00 para nível superior; R$ 85,00 para níveis técnico e médio e R$ 65,00 para nível fundamental, e podem ser feitas pelo site do Ibam.

Câmara de Ilhéus

Até o dia 19 de setembro, a Câmara Municipal de Ilhéus estará com vagas abertas para um concurso que oferecerá 19 oportunidades, com salários entre R$ 3 mil e R$ 5 mil. São 19 vagas distribuídas em nível médio e superior e as inscrições seguem até este mês.

As vagas são para analista contábil, analista jurídico, Analista de Controle Interno, Analista de Licitações e Contratos, Analista Administrativo, Analista de Recursos Humanos, Analista Legislativo, Analista de Tecnologia da Informação e Comunicação, Analista de Comunicação Social, Intérprete de Libras, Assistente Administrativo, Assistente de Licitações e Contratos, Assistente Legislativo e Assistente em Tecnologia da Informação.

As taxas de inscrições para o nível médio é de R$ 65 e para nível superior R$ 95 e podem ser feitas no site da Consulpam até o dia 19 de setembro. Os salários variam de R$ 3 mil a R$ 5 mil.

Universidade Estadual do Sudoeste da Bahia (Uesb)

A Universidade Estadual do Sudoeste da Bahia (Uesb) abriu na quinta-feira, 6, um concurso para preencher cinco vagas de professor auxiliar e adjunto nos campi de Jequié e Vitória da Conquista. As inscrições vão até dia 23 de setembro. Os salários variam de R$ 3.468,84 a R$ 9.755,71, dependendo da carga horária e da titulação.

As inscrições devem ser feitas exclusivamente pela internet, por meio do site da universidade.

Universidade Federal do Sul da Bahia (UFSB)

A Universidade Federal do Sul da Bahia (UFSB) está com 18 vagas abertas para professores substitutos. As inscrições podem ser realizadas entre os dias 4 e 13 de setembro através de preenchimento de formulário eletrônico pelo site da universidade.

A taxa de inscrição custa R$ 100,00 e a remuneração varia de R$ 3.412,63 a R$ 6.356,02, conforme a titulação do candidato.

Prefeitura de Feira de Santana

A Prefeitura de Feira de Santana, a cerca de 116 km de Santo Antônio de Jesus, prorrogou as inscrições para o concurso público que oferece 567 vagas em diversos setores da administração. Agora, os interessados têm até as 23h do dia 12 de setembro para se inscrever no certame, que inicialmente encerraria as inscrições na noite de segunda-feira, 2.

As inscrições podem ser feitas pelo site do Instituto Brasileiro de Formação e Capacitação (IBFC).