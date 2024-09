Concurso da Câmara de Ilhéus tem salários de até R$ 5 mil

Os salários variam de R$ 3 mil a R$ 5 mil - Foto: Divulgação | Câmara Municipal de Ilhéus

A Câmara Municipal de Ilhéus, município do litoral sul do estado da Bahia, lançou em agosto um concurso com salários iniciais que chegam a R$ 5 mil. São 19 vagas distribuídas em nível médio e superior e as inscrições seguem até este mês.

As vagas são para analista contábil, analista jurídico, Analista de Controle Interno, Analista de Licitações e Contratos, Analista Administrativo, Analista de Recursos Humanos, Analista Legislativo, Analista de Tecnologia da Informação e Comunicação, Analista de Comunicação Social, Intérprete de Libras, Assistente Administrativo, Assistente de Licitações e Contratos, Assistente Legislativo e Assistente em Tecnologia da Informação.

As taxas de inscrições para o nível médio é de R$ 65 e para nível superior R$ 95 e podem ser feitas no site da Consulpam até o dia 19 de setembro. Os salários variam de R$ 3 mil a R$ 5 mil.



As provas objetiva e discursiva serão realizadas no dia 13 de outubro, com possibilidade de aplicação nos turnos matutino e vespertino. O resultado final, após o período para comprovação de títulos, convocação para heteroidentificação e prazo para interposição de recursos, será publicado em 26 de dezembro.

O prazo de validade do concurso será de dois anos contados da data de sua homologação, podendo, por ato expresso do Poder Executivo, ser prorrogado uma única vez por igual período, desde que não tenha vencido o primeiro prazo.

Confira as vagas e condições requisitadas:



Analista Contábil

01 vaga

Salário inicial: R$ 5 mil

Carga horária: 40h semanais

Requisitos mínimos: Superior Completo em Ciências Contábeis

Analista Jurídico



01 vaga

Salário inicial: R$ 5 mil

Carga horária: 40h semanais

Requisitos mínimos: Superior Completo em Direito

Analista de Controle Interno

01 vaga

Salário inicial: R$ 5 mil

Carga horária: 40h semanais

Requisitos mínimos: Superior Completo em Administração, Ciências Contábeis, Economia, ou Direito

Analista de Licitações e Contratos

01 vaga

Salário inicial: R$ 5 mil

Carga horária: 40h semanais

Requisitos mínimos: Superior Completo em Direito ou Administração

Analista Administrativo

01 vaga

Salário inicial: R$ 5 mil

Carga horária: 40h semanais

Requisitos mínimos: Superior Completo em Administração ou Economia

Analista de Recursos Humanos

01 vaga

Salário inicial: R$ 5 mil

Carga horária: 40h semanais

Requisitos mínimos: Superior Completo em Administração ou Tecnólogo em Recursos Humanos

Analista Legislativo

01 vaga

Salário inicial: R$ 5 mil

Carga horária: 40h semanais

Requisitos mínimos: Superior Completo em Direito

Analista de Tecnologia da Informação e Comunicação

01 vaga

Salário inicial: R$ 5 mil

Carga horária: 40h semanais

Requisitos mínimos: Nível Superior Completo em Tecnologia da Informação ou correlatos da área

Analista de Comunicação Social

01 vaga

Salário inicial: R$ 5 mil

Carga horária: 40h semanais

Requisitos mínimos: Superior Completo em Comunicação social com habilitação em Jornalismo ou correlatos

Intérprete de Libras

02 vagas

Salário inicial: R$ 3,5 mil

Carga horária: 40h semanais

Requisitos mínimos: Ensino Superior Completo em Tradução e Interpretação, com habilitação em Libras - Língua Portuguesa ou Pedagogia

Assistente Administrativo

04 vagas

Salário inicial: R$ 3 mil

Carga horária: 40h semanais

Requisitos mínimos: Nível Médio Completo

Assistente de Licitações e Contratos

01 vaga

Salário inicial: R$ 3 mil

Carga horária: 40h semanais

Requisitos mínimos: Nível Médio Completo

Assistente Legislativo

02 vagas

Salário inicial: R$ 3 mil

Carga horária: 40h semanais

Requisitos mínimos: Nível Médio Completo

Assistente em Tecnologia da Informação

01 vaga

Salário inicial: R$ 3 mil

Carga horária: 40h semanais

Requisitos mínimos: Nível Médio Completo.