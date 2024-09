Justiça suspende concurso público com 400 vagas em cidade baiana

Fachada da Prefeitura de Bom Jesus da Lapa - Foto: Reprodução

A Justiça determinou o cancelamento do concurso público de Bom Jesus da Lapa, localizado no oeste baiano, após constatar irregularidades no certame, a exemplo do atingimento do limite prudencial de despesa com pessoal acima de 53%. O exame foi realizado no último dia 25 de agosto, que visava o preenchimento de 400 vagas para ensino superior, técnico e médio.

A decisão proferida pelo juiz Guilherme Lopes Athayde, na última sexta-feira, 30, aponta que a execução do certame fere a Lei da Responsabilidade Fiscal e da Eleição.

“Ofensa à legislação eleitoral em razão da homologação entre os três meses que antecedem o pleito; ausência de previsão orçamentária para a realização do concurso e novas vagas e ausência de estudo de impacto financeiro, nulidade do certame”, diz um trecho do documento.

O documento ainda afirma que o município gasta, com pessoal vinculado ao Poder Executivo, o valor de R$ 159.537.655,26, o que equivaleria a 53,25% da Receita Corrente Líquida. Além disso, o magistrado afirma que a examinadora do concurso foi realizado sem o processo de licitação.

Caso a medida seja descumprida pela prefeitura, comandada pelo pelo prefeito Fábio Nunes (PT), a Justiça aplicará uma multa de R$ 5 mil.

A medida acatada pelo Poder Judiciário é fruto de uma recomendação apresentada pelo Ministério Público da Bahia (MP-BA).