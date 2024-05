Secretário entra armado na Câmara e ameaça membros da oposição | A TARDE

O secretário municipal de Administração de Bom Jesus da Lapa, Vitor Hugo, amedrontou os membros da oposição ao prefeito Fábio Nunes (PT) na Câmara de Vereadores. O gestor chegou à Casa Legislativa na manhã desta quinta-feira, 9, armado e ameaçou os adversários.

O caso foi denunciado durante sessão ordinária no Legislativo pelo vereador Léo de Lio (PSD). O parlamentar considerou o comportamento do titular da Administração como “inaceitável” e repudiou a atitude.

Leia também

>> "Relação que se perdeu", diz Eures sobre rompimento com prefeito





Assessoria

Outro edil ameaçado por Vitor Hugo foi o vereador Dr. Ernesto Fraga (PSDB) seguindo os passos de Lio, o parlamentar também condenou o posicionamento.



“Também já fui vítima dele e da sua truculência dentro da Câmara de Vereadores. Já fui ameaçado aqui dentro desta Casa. Esta é a situação que estamos vivendo aqui em Bom Jesus da Lapa” denunciou.

Segundo relatos, a ação de Vitor Hugo gerou um clima de tensão no ambiente, com muitos presentes expressando repúdio diante do comportamento do secretário de administração.

Devido a ação, os vereadores registraram um boletim de ocorrência na 1ª Delegacia Territorial de Bom Jesus da Lapa.

Veja

Publicações relacionadas