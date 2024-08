Tudo ok? Ex-deputado baiano apoia adversário do filho para prefeitura

Targino optou por não apoiar Tarcísio em São Gonçalo dos Campos - Foto: Divulgação

O ex-deputado estadual Targino Machado, pai do atual prefeito de São Gonçalo dos Campos, Tarcísio Pedreira (União Brasil), declarou apoio a Furão (PSD), na disputa contra o próprio filho pela prefeitura do município.

Targino esteve na convenção que oficializou o nome de Furão, seu irmão por parte de mãe. O vice da chapa é o empresário Evanildo, conhecido como Argolinha.

"Excelente reunião com os pré-candidatos a vereadores, prefeito e vice-prefeito de São Gonçalo dos Campos! Juntos, representando Avante, PSD, PP e PSB, estamos mais fortes e preparados para transformar nossa cidade. Com esse time, a vitória é certa", escreveu Targino em publicação recente.

Tarcísio foi eleito prefeito em 2020, com o apoio do pai. Na ocasião, o então candidato enfrentou Argolinha, hoje vice de Furão. No pleito, ele recebeu 12.169 (54,24%) votos, contra 9.878 votos do adversário.