Modernização do Teatro Vila Velha será apresentada nesta quarta, 4

Todos os detalhes sobre o projeto de modernização do Teatro Vila Velha serão apresentados nesta quarta-feira (4), a partir das 10h, no Passeio Público, na Avenida Sete de Setembro. As intervenções, que serão realizadas pela Prefeitura de Salvador, através da Secretaria Municipal de Cultura e Turismo, Fundação Mário Leal Ferreira, Secretaria de Manutenção e Sucop, com o objetivo de garantir conforto, segurança e qualidade técnica dos espetáculos, aos frequentadores, artistas e trabalhadores do teatro.

A execução do projeto vai promover um novo eixo de circulação para o teatro (passarela, escadas e elevador), além de novo volume na cobertura (área administrativa), qualificação dos ambientes internos e criação de depósito externo.

Também estão previstas a implantação de novo sistema de ar-condicionado; a qualificação acústica do teatro; a adequação do sistema elétrico do teatro; a adequação à legislação de acessibilidade universal; e o Projeto de Combate a Incêndio.

O secretário municipal de Cultura e Turismo, Pedro Tourinho, acredita que o Teatro Vila Velha vai se tornar um dos mais modernos do Brasil. “Com toda história de 60 anos, é um dos pilares da cultura de Salvador, da cultura do Brasil. É o nosso grande teatro municipal, que realmente representa a cultura da cidade”, afirma.