Novo álbum de Rachel Reis toca em vivências e maturidade da artista

Uma noite de segunda-feira típica na Ondina, em Salvador, dava espaço para a passagem de uma voz doce, forte e baiana entre as paredes do Teatro Faresi - antigo ISBA. Um pouco diferente do pagodão baiano que costuma arrastar em seus shows, Rachel Reis apresentou na segunda-feira, 2, uma nova versão do disco “Meu Esquema”, em performance sentada, trazendo hits como “Lovezinho”, “Brasa” e “Canto da Sereia” – somada aos sucessos “Maresia” e “Bateu”, que acumulam milhões de plays.

O show antecede o lançamento do single “Ensolarada”, que fará parte de um álbum inédito e cheio de expectativas, que estará em todas as plataformas digitais na quinta-feira, 5. Quem teve sorte de comprar o ingresso para a data extra do Acústico do “Meu Esquema” - trabalho que lhe rendeu uma indicação ao Grammy Latino de Melhor Álbum de Rock ou de Música Alternativa em Língua Portuguesa" - conseguiu em primeira mão ouvir a música tão aguardada pelos ‘sereioslovers’.

Em tom intimista, com apenas um violão, congas e clarinete, dois músicos no palco, uma iluminação viva e uma enorme cauda de sereia ao fundo, Rachel versa sobre cenário marcado por elementos de natureza. Ventos, folhas e sol compõem o single, mas toca em um outro lado da história da artista.



“O que a galera pode esperar de diferente é que este álbum fala um pouco mais de mim do que de amores românticos. Claro que vai continuar tendo, mas é um álbum, podemos dizer, mais maduro, à medida que a gente vai crescendo mais, tanto artisticamente como pessoalmente. Eles [fã] podem continuar esperando essa mistura, porque eu vou continuar botando tudo que vem na cabeça, a gente vai botar tudo no meio do tabuleiro e continuar fazendo a música.

Quem já era fã dos ritmos das músicas da artista, que perpassa o pagode baiano, arrocha, MPB, Samba, Reggae, Bolero, Afro Beat e Ijexá, pode ficar tranquilo. Ela pretende seguir nessa explosão de sonoridades.

“A galera pode continuar esperando de tudo de sonoridade. O álbum vai estar ali naquela misturinha que eu faço sempre, ele tem essas influências que eu venho postando recentemente e dessa galera que eu gosto”, conclui.