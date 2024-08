Soujuvs: BaianaSystem sobe ao palco pela 1º vez desde o Carnaval

BaianaSystem foi uma das atrações mais aguardadas no Festival Soujuvs - Foto: Felipe Rets | Mochi.lab

Comemorando os 15 anos de existência, BaianaSystem subiu aos palcos pela primeira vez em Salvador desde o Carnaval, no Festival Soujuvs, que aconteceu neste sábado, 17.

“O público que mais entende o nosso canto é o público da Bahia. Esse momento é importantíssimo e estamos aqui reconhecendo pessoas que fazem isso a muito tempo”, disse o vocalista da banda, Russo Passapusso, em entrevista ao A TARDE.

Os convidados do show, a instrumentalista Agatha Larissa e o rapper Vandal, também falaram com A TARDE, destacando a importância do Soujuvs para a juventude baiana.



“Tô muito emocionada! Sei que vai ser lindo e revolucionário, de idade, geração, representatividade”, afirmou Agatha. “É muito importante pros jovens pretos e de periferia. Tô aqui pelo nosso povo, nossa gente e nossa verdade”, acrescentou Vandal.

Fundada em Salvador, a BaianaSystem trouxe ao palco sua combinação característica de ritmos baianos e influências modernas, sendo uma das atrações mais aguardadas na Arena Fonte Nova.