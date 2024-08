Gratuito e com grandes atrações, SouJuvs agita Salvador: "Vai ser lindo"

- Foto: Divulgação / Luan Martins | Adilton Venegeroles / Ag. A Tarde | Divulgação / Ilê Aiyê

Salvador, o berço da música baiana, se prepara para uma sequência de shows que promete agitar a cidade sem custo para o público. BaianaSystem, Rachel Reis, ÀTTØØXXÁ e os blocos afros Ilê Aiyê, Malê Debalê e Muzenza, ícones da cena musical, subirão ao palco na Arena Fonte Nova, neste sábado, 17, de forma gratuita por meio do Festival Soujuvs.

Em entrevista ao Portal A TARDE, a feirense indicada ao Grammy Latino, Rachel Reis, destacou a importância da festa.

É muito bom poder se apresentar em Salvador e em um evento gratuito. A gente consegue falar e cantar pra mais pessoas, democratiza esse acesso, e o público jovem é figura certa nos meus shows Rachel Reis

A cantora estourou após o lançamento do hit ‘Maresia’, em 2021, e agora faz parte de trilhas sonoras das novelas da Rede Globo, ‘Renascer’ e ‘Rancho Fundo’. Para o show de sábado, Rachel revela que, apesar da estética mais intimista, o Soujuvs receberá a banda completa. "O show acústico é pensado pra ambientes mais intimistas, como os de teatro, por exemplo. Pra esse show de sábado venho com meu show e banda completa".

Aguardado pelo público, o quinto e último lote foi disponibilizado nesta sexta, 16, esgotando em questão de minutos no site do Sympla. "Estou muito animada, vai ser lindo! Tô vendo há um tempo a galera falando que não tem mais ingresso, então acho que vai estar bem lotado", frisou Rachel.

Criador e guitarrista do BaianaSystem, Roberto Barreto, afirmou ao Portal A TARDE que há uma grande expectativa do público para o encontro dos artistas no festival, ainda mais por ser o primeiro show do grupo desde o carnaval.

O fato de ser em Salvador, de graça, para a juventude, acho que retrata a nossa ansiedade de estar aqui Roberto Barreto, criador e guitarrista do BaianaSystem

Este ano, a banda, conhecida pela mistura do reggae sound system com a guitarra baiana, festeja 15 anos de existência e chega na arena com novo espetáculo, redesenhado com o mote ‘Nossa Cultura em Primeiro Lugar/P.I.B’, especialmente para a apresentação na capital baiana.



O evento faz parte das ações que celebram ‘Dia Internacional da Juventude’ comemorado anualmente no dia 12 de agosto. Outros artistas, como o rapper Vandal, a cantora de R&B Melly e a instrumentista representante da guitarra baiana Agatha Clarissa, também participarão do encontro.