Estação Campo da Pólvora funciona até mais tarde neste sábado

Embarque tardio só funcionará na Estação Campo da Pólvora - Foto: Fernando Vivas | GOVBA

Neste fim de semana, a CCR Metrô Bahia realizará uma operação especial para atender ao público que vai curtir o Festival SouJuvs, que acontece na Casa de Apostas Arena Fonte Nova. O horário de funcionamento do metrô será estendido até 1h da madrugada deste domingo (18), oferecendo maior comodidade para o público que participa do evento.

Durante esse período adicional, o serviço será oferecido exclusivamente para embarque, na Estação Campo da Pólvora, e desembarque nas demais estações do sistema. Essa medida visa facilitar o acesso ao festival e garantir um retorno seguro para os usuários.

A concessionária reforçou a operação com um aumento no número de viagens, ajustado conforme a demanda, e incrementou a equipe de Agentes de Atendimento e Segurança (AAS). Além disso, a segurança será intensificada com a presença da Polícia Militar nas estações, e o monitoramento eletrônico será ampliado.