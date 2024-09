Salvador recebe festival gratuito em homenagem a Franz Kafka

Evento ocorrerá nas instalações do Goethe-Institut, no Corredor da Vitória - Foto: Divulgação

O Goethe-Institut Salvador-Bahia, em parceria com a Embaixada da República Tcheca no Brasil e o seu Consulado Honorário em Salvador, realizará, de 16 a 18 de setembro, o Festival Kafka – 100 Anos, em homenagem ao centenário da morte do escritor Franz Kafka.

O evento, que ocorrerá nas instalações do Goethe-Institut em Salvador, localizado no Corredor da Vitória, contará com uma programação diversificada, incluindo concertos, exposições, leituras performativas e exibição de filmes, proporcionando uma imersão completa no universo kafkiano. As atividades são gratuitas e os ingressos podem ser retirados no local ou por meio da plataforma Sympla.

A abertura oficial do evento está marcada para o dia 16 de setembro, às 18h30, no Teatro do Goethe-Institut, com a presença da Embaixadora da República Tcheca no Brasil, Sra. Pavla Havrlíková. Em seguida, às 19h, ocorrerá o show "Franz Kafka – A Metamorfose da Metáfora", um diálogo entre a literatura de Kafka e a canção brasileira, com Jean Garfunkel e Pratinha Saraiva.

Ainda no primeiro dia serão inauguradas duas exposições: "Komplett Kafka – Uma Exposição de Quadrinhos", com desenhos de Nicolas Mahler, e "Franz Kafka: o homem que transcendeu seu tempo", baseada em textos de Radek Malý e ilustrações de Renáta Fučíková. Ambas ficarão abertas para visitação até 11 de outubro.

O segundo dia do festival será marcado pela leitura cênica-performativa "Pretamorphosis: A Encruzilhada de Kafka e Fanon", conduzida pelo ator e autor Aldri Anunciação. A obra entrelaça a temática kafkiana com questões sociais contemporâneas, abordando a identidade racial e as encruzilhadas da negritude.

No último dia do evento, 18 de setembro, será exibido o filme, ainda inédito no Brasil, "A Glória da Vida", uma coprodução entre Alemanha e Áustria, baseada no livro homônimo de Michael Kumpfmüller. O filme narra a história de amor entre Franz Kafka e Dora Diamant, com direção de Georg Maas e Judith Kaufmann.

Além das atividades principais, o festival oferecerá uma experiência imersiva no KreativLab, onde os participantes poderão explorar o universo de Kafka através de realidade virtual e oficinas interativas, como a criação de um inseto robô inspirado na obra "A Metamorfose". As atividades no KreativLab ocorrerão de 16 a 19 de setembro, das 14h às 17h.

Serviço

Evento: Festival Kafka – 100 Anos

Data: 16 a 18 de setembro de 2024

Local: Goethe-Institut Salvador-Bahia (Av. Sete de Setembro, 1809 – Corredor da Vitória)

Entrada: Gratuita

Programação:

16 de Setembro de 2024 – Dia 1

18h30: Abertura oficial do evento com a presença da Embaixadora da República Tcheca no Brasil – Teatro do Goethe-Institut

19h: Show "Franz Kafka – A Metamorfose da Metáfora" com Jean Garfunkel e Pratinha Saraiva – Teatro do Goethe-Institut

20h: Abertura das exposições:

"Komplett Kafka – Uma Exposição de Quadrinhos" com desenhos de Nicolas Mahler (com visitação até 11/10)

"Franz Kafka: o homem que transcendeu seu tempo" com textos de Radek Malý e ilustrações de Renáta Fučíková (com visitação até 11/10)

Imersão Kafka: experiência imersiva com realidade virtual no espaço KreativLab (aberta para visitação até 27/09)

Recepção/Coquetel

Ingressos gratuitos no local ou plataforma Sympla

17 de Setembro de 2024 – Dia 2

19h: Leitura Cênica-Performativa "Pretamorphosis: A Encruzilhada de Kafka e Fanon" com Aldri Anunciação

Ingressos gratuitos no local ou plataforma Sympla

18 de Setembro de 2024 – Dia 3

19h: Exibição do filme "A Glória da Vida" – Direção de Georg Maas, Judith Kaufmann

Ingressos gratuitos no local ou plataforma Sympla