Escritor baiano expõe livro na Bienal de São Paulo

Autor irá expor o seu livro ‘Em Contos’ - Foto: Divulgação

Escritor e publicitário baiano, Diego Cardoso é um dos convidados da 27ª edição da Bienal de São Paulo, que acontece de 6 a 15 de setembro. O autor irá expor o seu livro ‘Em Contos’, que traz contos e crônicas que abordam temas do cotidiano, como relacionamentos, vivências e sexo.

A Bienal do Livro de São Paulo é a maior feira literária da América Latina e será a terceira que o autor irá participar, já que em 2023 esteve na Bienal do Rio de Janeiro e, este ano, na Bienal da Bahia. Para a bienal paulista, ele está indo mais uma vez a convite da Editora Uiclap, que tem a sua sede no mesmo Estado.

“É uma grande conquista participar de um evento desse porte, ainda mais por ser a maior bienal da América Latina. Vai ser uma maravilhosa oportunidade de conhecer melhor um universo literário tão intenso”, afirma o autor.