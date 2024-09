Confira a programação da 8ª Semana da Diversidade Cultural de Salvador

- Foto: Divulgação

A 8ª Semana da Diversidade Cultural de Salvador, que ocorre entre os dias 2 e 8 de setembro, oferecerá uma programação diversa para celebrar as conquistas e promover a inclusão da comunidade LGBTQIA+. Exposições, mostra, intervenção, seminários, além de outras atividades, como o lançamento coletivo de obras de autores que abordam temas voltados à diversidade e aos direitos humanos, integrarão o evento.

Neste ano, a 12ª edição do Prêmio Ordem do Mérito Cultural da Diversidade LGBT+ homenageará 30 personalidades de diversas áreas, com destaque para empresas comprometidas com a criação de espaços seguros para a comunidade LGBTQIA+. A Semana da Diversidade Cultural de Salvador é realizada pelo Grupo Gay da Bahia (GGB), com patrocínio do Governo da Bahia, Prefeitura de Salvador, Dow Química, Câmara de Comércio e Turismo LGBT do Brasil e Embasa, e apoio do Shopping da Bahia e Instituto Íris.

O encerramento da semana será marcado pelo 21º Orgulho LGBT+ da Bahia, no dia 8 de setembro, com um desfile de trios elétricos e shows no Farol da Barra. O evento, que celebra a visibilidade LGBT, pretende reunir milhares de pessoas em um ato de afirmação e luta por direitos.



Confira a programação completa:

8ª SEMANA DA DIVERSIDADE CULTURAL DE SALVADOR

2 a 8 de setembro

Segunda-feira, 2 de setembro

Exposição de artes plásticas "O retrato falado de Xica Manicongo"

Horário: 7h às 19h

Local: Escola de Belas Artes da UFBA - Av. Araújo Pinho, 212 - Canela

Gratuito

Arte instalação com cores do arco-íris na fachada superior da UFBA

Horário: 8h

Local: Reitoria da UFBA - Rua Augusto Viana, s/n – Canela

Gratuito

Intervenção urbana "Tire o preconceito do caminho que vamos passar"

Horário: 9h - Cerimônia de abertura

Local: Estação da Lapa, Centro

Parceiros: Estação Nova Lapa, MP-BA

Gratuito

Qualifica Trans: Serviço de psicologia e qualificação do SineBahia

Horário: 14h

Local: Auditório da SEFAZ - Rua das Vassouras, s/n

Gratuito

Terça-feira, 3 de setembro

Mostra fotográfica "Revele seu amor"

Período: 3 a 30 de setembro

Horário: Segunda a Sábado: 9h às 22h; domingo: 13h às 21h

Local: Shopping da Bahia - Alameda Calazans Neto, 2º piso

Gratuito

Lançamento da "Carta aberta pela inclusão e dignidade de idosos LGBTQIA+: Compromisso com o acolhimento e cuidado"

Horário: 14h

Local: Abrigo Salvador, Brotas

Mediação pelo representante do Grupo Gay da Bahia (GGB)

Gratuito

Lançamento de livros coletivos LGBT+

Horário: 18h

Local: Livraria LDM - Shopping Bela Vista

Quarta-feira, 4 de setembro

Seminário sobre diversidade "Não há cura para o que não é doença: Reflexão sobre suicídio LGBT e a Celebração da Resolução CFP nº 01/2018"

Horário: 14h às 17h

Local: Conselho Regional de Psicologia da Bahia (CRP-03) - R. Prof. Aristides Novis, 27 - Federação

Workshop "Lantejoulas - Contos, Adereços e Carnaval"

Horário: 14h30 às 17h

Local: Casa da Mulher Brasileira - Av. Tancredo Neves, em frente ao Hospital Sarah

Facilitador: Fábio Sande

Quinta-feira, 5 de setembro

Empregabilidade LGBTrans Mutirão

Horário: 9h às 17h

Local: SineBahia - Av. Luís Viana Filho, 2ª Avenida, Plataforma III, n°200, CAB

Parceria: Secretaria do Trabalho, Emprego, Renda e Esporte – SETRE, Superintendência de Desenvolvimento para o Trabalho – SUDET, Coordenação de Intermediação para o Trabalho e Seguro-Desemprego – COINSD/Bahia

Seminário Orgulho Jovem - Roda de conversa 1: Trabalho e inovação: Desafios e oportunidades para a juventude LGBT+

Horário: 10h - 13h

Local: Shopping da Bahia - Caminho das Árvores

Debatedor: Natan Ferreira, Presidente da União da Juventude Socialista na Bahia.

Convidados: Denilson Santana, vice-presidente do Conselho Estadual de Juventude; Ana Luiza Gagliano, sócia do Grupo San Sebastian; Lucas Santos Melo, social media e MKT Digital, UNIASSELV.

Seminário Orgulho Jovem – Roda de conversa 2: Comportamento e autoimagem: Desafios na era digital

Horário: 14h - 17h

Local: Shopping da Bahia - Caminho das Árvores

Debatedora: Wanda Chase, Jornalista e ativista antirracista.

Convidados: Henrique Carbalal, jornalista, professor e vereador de Salvador; Professora Cássia Maciel, Pró-reitora de Ações Afirmativas e Assistência Estudantil da UFBA; Tyfanni Conceição, Madrinha do Orgulho, SJDH; Tamires Santos, Coordenadora geral de Fomento ao Empreendedorismo Negro do Estado (SEPROMI).

12º Prêmio Ordem do Mérito Cultural da Diversidade LGBT+

Horário: 15h30

Local: Espaço Xisto Bahia - Biblioteca Central, Rua General Labatut – Barris

III Seminário de representatividade, direitos e saúde mental LGBTQIA+

Horário: 17h30 às 22h

Local: Universidade Federal da Bahia - Auditório João Gonçalves, PAF I - Avenida Milton Santos, s/n, Campus Universitário de Ondina.

Programação:

17h30: O CRP-03 em Movimento no Combate às LGBTQIA+fobias

18h: Gênero, Feminismos, Mulheres, Saúde Mental de Trans, Travestis, Lésbicas e Bissexuais

20h: Interseccionalidades da População LGBTQIA+ e Saúde Integral

22h: Encerramento

Sexta-feira, 6 de setembro

III Seminário de representatividade, direitos e saúde mental LGBTQIA+

Horário: 9h30 - 17h

Local: Universidade Federal da Bahia - Auditório João Gonçalves, PAF I - Avenida Milton Santos, s/n, Campus Universitário de Ondina.

Programação:

9h30: População LGBTI+ e Articulação nos Sistemas de Justiça e Controle Social

13h - 15h: Políticas Públicas para a População LGBTQIA+

15h - 17h: Colorindo a Psicologia com Ética e Direitos Humanos

Seminário Orgulho Jovem Roda de Conversa 3 - Saúde Mental na Juventude LGBT+: Estratégias de Cuidado e Resiliência

Horário: 10h - 13h

Local: Shopping da Bahia - Caminho das Árvores

Debatedora: Dinsjani Pereira, Assistente Social e Professora da UNIFACS.

Convidados: Psi. Elias Fernandes, CRP-03; Angelo Boreggio, Mestre em Direito/PUC-SP; Erick Abad, SMS; Uelinton Jorge, Conselheiro Estadual de Juventude – COJUV.

Seminário Orgulho Jovem Roda de Conversa 4 - Educação LGBTrans: Ingresso, Permanência e Formação no Ensino Superior

Horário: 14h - 18h

Local: Shopping da Bahia - Caminho das Árvores

Debatedor: Natan Ferreira, Presidente da União da Juventude Socialista na Bahia.

Convidados: Catarina Paraguaçu, Licenciatura em Filosofia/UEFS; Nola Criola, estudante de Dança pela UFBA; Mardel Eric, estudante de Economia pela UFBA.

Exposição “Com Orgulho”

Período: 6 a 30 de setembro

Horário: 14h

Local: Centro Municipal de Referência LGBT+ Vida Bruno - Av. Oceânica, 3731 - Rio Vermelho

Workshop "Lantejoulas - Contos, Adereços e Carnaval"

Horário: 14h30 às 17h

Local: Casa da Mulher Brasileira - Av. Tancredo Neves, em frente ao Hospital Sarah

Facilitador: Fábio Sande

Sábado, 7 de setembro

Free City Tour LGBT+

Horário: 14h às 17h

Local: Praça Municipal - Centro, Salvador

Visita Guiada: Professor Luiz Mott

Domingo, 8 de setembro

21º Orgulho LGBT+ da Bahia

Horário: 10h às 21h30

Local: Ondina/Barra, com show no Farol da Barra

Palco da Diversidade (Farol da Barra)

12h - Performances artísticas

Apresentação: Michelle Lorem, Scarleth Sangalo e Jocimar Santos

Show especial: ginasta Elisa Estrela

Artistas transformistas:

Duda Baroni

Ferah Sunshine

Divina Aloma

Spadina Banks

Jessica Brendher

Saphyra Luzz

Nola Criola

Suzzy D’ Costa

Angelina Meels

Vanusa Alves

Lázaro Dumont

Sissy Zeta Jones

Atrações musicais:

15h Samba Trevo de Mulher

16h30 Ju Santos

17h30 Vércio

19h Ju Mores

Relação dos trios:

Grupo Gay da Bahia

Trio Porradão

ABACI - Associação Baiana para Cultura e Inclusão

Trio Magia

Coletivo Nicole

Léo Kret

Diadorim/UNEB

APLB/Sindicato

Coletivo Marina Garlen

Coletivo Parker

Bloco das Montadas