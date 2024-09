Parque de Pituaçu: veja fotos e saiba detalhes da requalificação

Previsão para o fim das obras da primeira etapa da requalificação será de oito meses - Foto: Rafaela Araújo | Ag. A TARDE

A requalificação do Parque Metropolitano de Pituaçu está mais perto de se tornar realidade, conforme antecipou o Portal A TARDE na segunda-feira, 3. A transformação no local será dividida em duas etapas e a primeira já está em processo para iniciar as obras.



Leia também:

>> Saiba como aumentar as chances de ganhar a Lotofácil da Independência

>> Policiais e bombeiros podem ter assistência jurídica gratuita na Bahia

O investimento máximo para a realização dos serviços, que inclui de terraplenagem, drenagem, pavimentação, sinalização, iluminação, contenções, instalações especiais, dentre outros, foi estimado em cerca de R$ 25,041 milhões.

A previsão para o fim das obras da primeira etapa será de oito meses, contados a partir do segundo dia útil após o recebimento das ordens de serviço.

Confira as mudanças:

- Requalificação da ciclovia e do passeio para pedestres, além da implantação de cinco pontos de apoio durante o percurso de 15 km, com bicicletário;

- Instalação de sinalizações ao longo do espaço;

- Fechamento parcial em alguns acessos e entornos imediatos;

| Foto: Arquivo pessoal

- Instalação de iluminação na área da lagoa pequena (na figura ilustrativa abaixo pode ser visto a poligonal [azul]);

Segunda etapa



A revitalização do parque será finalizada em duas etapas. O segundo e último processo ainda está em estudo.



A proposta, ainda em pesquisa, será focada nas mudanças para a revitalização da lagoa menor, localizada na entrada do espaço. Dentre as alterações previstas no local, está um caminho para os pedestres.