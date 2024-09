Requalificação do Parque Pituaçu; saiba detalhes do que vai mudar

Parque Pituaçu - Foto: Rafaela Araújo/ Ag. A TARDE

O governo da Bahia, através da Companhia de Desenvolvimento Urbano do Estado da Bahia (Conder), abriu a licitação para contratação da empresa que será responsável pela execução das obras de requalificação da primeira etapa do Parque Metropolitano de Pituaçu.



O documento que detalha a licitação, obtido pelo Portal A TARDE, indica que o investimento máximo para a realização dos serviços, que inclui de terraplenagem, drenagem, pavimentação, sinalização, iluminação, contenções, instalações especiais, dentre outros, foi estimado em cerca de R$ 25,041 milhões.



Conforme antecipou a diretora de Equipamentos e Qualificação Urbanística da Conder, Larissa Britto, ao Portal, neste processo da obra, os focos serão o fechamento do parque, a revitalização da ciclovia, com novas sinalizações, a implantação de um longo passeio e a construção de pontos de apoio durante o percurso.



Ciclovia e novo passeio

Os 15 km de trilha, usados por ciclistas e corredores, também ganharão uma nova iluminação e cinco espaços para descanso com sanitários, apoio e bicicletário. Além disso, segundo adiantou Larissa, a rota será acompanhada por vídeos de monitoramento, com o intuito de evitar assaltos ou outros crimes, e contará com um ponto de atendimento de primeiros socorros.

Já o cercamento do local, será realizado de maneira parcial em alguns acessos e entornos imediatos.



Fechamento do parque

A previsão para o fim das obras da primeira etapa da requalificação será de oito meses, contados a partir do segundo dia útil após o recebimento das ordens de serviço.



Segunda etapa

A revitalização do parque será finalizada em duas etapas. O segundo e último processo ainda está em estudo.

A proposta, ainda em pesquisa, será focada nas mudanças para a revitalização da lagoa menor, localizada na entrada do espaço. Dentre as alterações previstas no local, está um caminho para os pedestres.