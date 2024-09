Lira segue sem indicar candidato à sucessão na Câmara

Cenários apontam Elmar Nascimento, Marcos Pereira ou Antonio Brito - Foto: Pablo Valadares/Câmara dos Deputados

Agosto chegou ao fim e a promessa do presidente da Câmara dos Deputados, Arthur Lira (PP-AL), em indicar ainda no mês oito do ano o nome que terá seu apoio na disputa pela sucessão do comando da Casa Legislativa não foi cumprida.

Segundo apurações do Blog Tainá Falcão da CNN, até a última semana, Elmar Nascimento aparentava otimismo, enquanto boa parte dos deputados que o apoia dizia que estava “tudo certo” para o líder do União Brasil ser indicado por Lira. Os dois tiveram um encontro fora da agenda na quarta,28, no entanto, Lira saiu da reunião sem garantir a indicação.





Fontes do Planalto indicaram que o presidente da Câmara apenas apresentou “cenários” sobre a sucessão.



Os “cenários” que envolvem outros nomes como o de Marcos Pereira (Republicanos-SP) e Antonio Brito.

Ainda de acordo com o blog, Lira não tomará nenhuma decisão sem também ouvir o ex-presidente Jair Bolsonaro, por o PL ser dono da maior bancada da Câmara, com 95 deputados. Bolsonaro já avisou que apoiará o candidato de Lira, independentemente da escolha.