Mulher é presa com mala repleta de drogas no Rio Vermelho

Foram encontrados 710g de pasta base de cocaína, 110g de crack, 5 tabletes de maconha - Foto: Divulgação

Uma mulher trans, identificada como ‘Índia Mel’, foi presa com uma mala cheia de drogas na noite desta quarta-feira, 11, no Alto da Sereia, bairro Rio Vermelho, em Salvador.

De acordo com a polícia militar, agentes realizavam ações de policiamento preventivo na região, quando abordaram a mulher. Durante as buscas, foram encontradas no interior da mala 710g de pasta base de cocaína, 110g de crack, 5 tabletes de maconha, 3 balanças de precisão e caderno de anotações.

A mulher teria sido detida e os materiais apreendidos apresentados na Central de Flagrantes, onde a ocorrência foi registrada.