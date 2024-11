Narcisa e Inês Brasil chocam com declarações sexuais: "Grande é pouco"

Socialite e influenciadora participaram do programa Lady Night - Foto: Reprodução

Admiradas e com diversos fãs no meio LGBTQIA+, Narcisa Tamborindeguy e Inês Brasil protagonizaram diversos momentos cômicos no programa Lady Night, do Multishow, na noite desta terça-feira, 22. Em um momento as duas chegaram a deixar a apresentadora Tatá Werneck, que costuma conduzir o programa com muita destreza e pitadas de humor, constrangida.

Em um momento do programa, Tatá perguntou qual a opinião das duas sobre relacionamento aberto. “Aberto é como? Quando fala em aberto eu penso em tanta coisa. Aberto é assim. Eu tô com o meu marido”, disse Inês.

"Só que ele pode pegar gente, e você, não", respondeu a comediante. "Não dá. Até quando eu era mulher da noite na Alemanha, que eu fiquei número um, a maior prostituta da Alemanha. Eu não gostava", afirmou Inês, que já foi garota de programa na Alemanha.

"Adoro Munique[cidade da Alemanha], aquela salsicha grande", comentou a socialite Narcisa. "Grande é pouco, eu gosto de todas", disparou a cantora. A socialite, então, questionou o que a colega fazia no exterior.

Em outro momento, Tatá disse questinou as duas sobre vizinhos que gemem alto. "Eu não vou falar, porque eu só gemo muito alto quando eu tô fazendo um babado", afirmou Inês. "O que quer dizer o babado?", indagou a apresentadora. "É dando atrás e gemer", explicou a cantora.

"Ok, eu me arrependi um pouco da pergunta", admitiu Tatá, sem graça.