Bilionário, Gusttavo Lima mostra celular quebrado e se recusa a trocar

Gusttavo Lima mostrou celular quebrado - Foto: Reprodução | Redes Sociais

Gusttavo Lima surpreendeu ao usar as redes sociais para mostrar um celular completamente quebrado. O cantor declarou que prefere não trocar o aparelho que tem valor alto.

Leia Mais:

>>> Falência? Gusttavo Lima mostra celular “humilde” e explica motivo

>>> Faliu? Gusttavo Lima “pede” dinheiro emprestado e preocupa fãs

>>> Gusttavo Lima toma decisão em caso das bets: "Não houve"

O artista mostrou o seu aparelho com a parte traseira quebrada e garantiu que o motivo para comprar outro era por "não ter tempo".

"Vou mostrar para o pessoal como está meu telefone atual. Olha isso aqui. Eu não tenho tempo para trocar. Esse negócio gasta um dia para fazer. Para trocar um para o outro, como é que faz?", perguntou o famoso.

O marido de Andressa Suíta acrescentou: "Vai continuar assim. Não tenho tempo para esse negócio de telefone novo. Tem que funcionar, não tem esse negócio de iPhone 16, 17, 20, 50, 80 ... Isso aí é para bobo. Ele tem que funcionar. Como diz o ditado: 'a p*ca entorta no c* do rico e quebra no do pobre'".

Gusttavo Lima é dono de um patrimônio de aproximadamente R$ 1 bilhão, mas enfrenta problema na Justiça em função da sua relação com uma empresa de bets.