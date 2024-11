Gusttavo Lima toma decisão em caso das bets: "Não houve"

Artista se manifestou ao Portal A TARDE - Foto: Reprodução

O cantor Gusttavo Lima, por meio da sua defesa, se manifestou ao Portal A TARDE sobre o bloqueio dos bens enfrentado pelo artista. A decisão, que inclui imóveis, embarcações e um jato modelo Cessna Aircraft 560 XLS, no valor total de R$ 20 milhões, ocorreu no contexto da Operação Integration, que investiga um suposto esquema de lavagem de dinheiro proveniente de jogos ilegais, como o jogo do bicho, apostas esportivas e cassinos online.

Nesta sexta-feira, 18, a juíza Andréa Calado da Cruz, da 12ª Vara Criminal do Recife, negou pela segunda vez o desbloqueio dos bens da Balada Eventos, empresa de Gusttavo Lima.

Os advogados de Gusttavo Lima argumentaram que os bens da Balada Eventos foram adquiridos legalmente, com recursos do próprio caixa da empresa, e que não há evidências que apontem irregularidades nas operações financeiras da companhia. A defesa também lembrou que o próprio MPPE indicou a falta de indícios de lavagem de dinheiro nas transações investigadas.

No entanto, a juíza Andréa Calado afirmou que a defesa não apresentou fatos novos que justificassem a liberação dos bens e destacou "fortes indícios" de que tanto a empresa quanto o cantor estão envolvidos em um esquema de lavagem de dinheiro. A magistrada manteve as restrições patrimoniais com base nessas suspeitas, e também rejeitou o pedido de transferência do caso para a Justiça da Paraíba, feito pelo MPPE.

Decisão da defesa

A defesa de Gusttavo Lima já indicou que vai recorrer da decisão, mantendo a argumentação de que as condutas do cantor não configuram crimes e de que o patrimônio bloqueado foi adquirido de maneira legítima. Enquanto isso, o bloqueio dos bens da Balada Eventos permanece.

Veja nota completa da assessoria

A Defesa de Gusttavo Lima reitera que o Ministério Público de Pernambuco, em dois pareceres distintos, argumentou que não houve crimes nas condutas analisadas pelos promotores. E esta foi a mesma conclusão do Tribunal de Justiça do Estado, ao julgar o Habeas Corpus que já foi concedido liminarmente ao cantor. Desse modo, a defesa irá recorrer da decisão de primeira instância.