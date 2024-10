Gusttavo Lima apela a fãs por dinheiro após contas bloqueadas:"Aceito"

Gusttavo Lima pediu dinheiro a fãs - Foto: Reprodução | Redes Sociais

Gusttavo Lima está enfrentando um grande problema na Justiça e atualmente tem as suas contas bloqueadas. Em meio a turnê de despedida do Buteco, o cantor não hesitou em pediu uma ajuda financeira aos seus fãs.

De acordo com informações do Portal Leo Dias, em conversa com o público do Mané Garrincha, em Brasília, neste final de semana, o sertanejo brincou que está “devendo e luxando” enquanto enfrenta o problema com suas contas.

O artista, então, pediu para que os admiradores o cobrem sem juros qualquer empréstimo: “O BB também tá devendo e luxando, porque minhas contas tão bloqueadas. Se vocês puderem arrumar um dinheiro emprestado pro BB, [parcelado em] 30, 60 e 90 sem juros, eu aceito”.

Nos comentários de vídeo que está viralizando nas redes sociais, internautas comentaram com a música do cantor: “Lembrei que tô bloqueado, é muita raiva misturada com tristeza”.

Gusttavo Lima também fez questão de agradecer ao público de Brasília. “Encerrando mais um capítulo do Buteco nessa cidade que me acolheu lá atrás, mesmo na época das noites em que, muitas vezes, tive que dormir em rodoviária. Brasília colocou pessoas em meu caminho que me ajudaram muito nessa fase. E hoje, sou abençoado por receber o carinho de dezenas de milhares de pessoas em uma única noite, em um projeto meu. Obrigado, meu Deus!”, escreveu.