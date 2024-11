Faliu? Gusttavo Lima “pede” dinheiro emprestado e preocupa fãs

Gusttavo Lima disse estar estar “devendo e luxando” - Foto: Divulgação

A vida financeira de Gusttavo Lima parece que não vai nada bem. Pelo menos é o que o próprio artista está dando a entender. Isso porque ele surpreendeu seu público durante um show da turnê Buteco em Brasília (DF), no último fim de semana, ao falar sobre o assunto.

Leia também:

>> Gusttavo Lima toma decisão em caso das bets: "Não houve"

>> Justiça toma decisão drástica contra Gusttavo Lima

>> Pais pagam valor milionário por show de Gusttavo Lima na festa da filha

O artista mencionou, em tom de brincadeira, ter suas contas bloqueadas, o que rapidamente chamou a atenção de fãs.

Na oportunidade, ele disse estar “devendo e luxando”, e brincou com o público ao pedir que lhe emprestasse dinheiro. O público entrou na brincadeira do sertanejo. “O bebê está devendo e luxando, porque minhas contas estão bloqueadas. Trinta, sessenta, noventa, sem juros, eu aceito”, disse, em meio aos risos da plateia.

Veja o momento:

Gusttavo Lima ‘pede’ dinheiro a fãs em show: ‘Minhas contas estão bloqueadas’ pic.twitter.com/OKVNoaZZXO — Portal do Holanda (@portaldoholanda) October 14, 2024

Contas bloqueadas



Gusttavo Lima teve as contas bloqueadas durante a Operação Integration, investigação da Justiça de Pernambuco que apura um esquema envolvendo jogos ilegais e lavagem de dinheiro que teria ligação com empresários, incluindo o comprador do avião do artista.

Dessa forma, cerca de R$ 20 milhões em bens foram congelados como parte dessas investigações. A menção do nome de Balada Eventos, empresa de Gusttavo Lima, surge devido a transações que a companhia realizou com outras empresas sob investigação.

O cantor utilizou suas plataformas sociais para esclarecer que seu envolvimento seria meramente comercial e que não haveria justificativa para o bloqueio de seus ativos sem uma intimação formal.