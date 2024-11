Deolane Bezerra e Lucas Paquetá serão ouvidos por CPI das Apostas Esportivas

Deolane Bezerra e Lucas Paquetá serão ouvidos por CPI - Foto: Montagem - Arquivo pessoal / via Agência Senado

A CPI da Manipulação de Jogos e Apostas Esportivas se reúne na terça-feira, 29, para ouvir a influenciadora digital Deolane Bezerra. Acusado de envolvimento em suposto esquema de apostas no campeonato inglês, o jogador de futebol Lucas Paquetá, do time West Ham e da seleção brasileira, deve ser ouvido na quarta-feira, 30.

Segundo os senadores, a convocação de Deolane pode ajudar a comissão a esclarecer questões relacionadas à manipulação de jogos e apostas. A empresária, advogada e influenciadora foi presa em uma operação da Polícia Civil de Pernambuco contra uma organização criminosa voltada à prática de jogos ilegais e lavagem de dinheiro.

O requerimento da CPI também registra que, em 2022, Deolane foi alvo de busca e apreensão pela Polícia Civil de São Paulo por suspeita de ter relação com a Betzord, empresa de apostas esportivas na internet. Na época, a Betzord era investigada por "crime contra a economia popular e associação criminosa".

A defesa da influenciadora recorreu ao Supremo Tribunal Federal (STF) para que ela não seja obrigada a depor à CPI. O pedido de habeas corpus aguarda julgamento.

Lucas Paquetá

O caso de Lucas Paquetá está relacinado com a notícia de que a Federação Inglesa de Futebol (FA, na sigla em inglês) denunciou o jogador por má conduta em quatro jogos do campeonato inglês que teriam repercutido no mercado de apostas.