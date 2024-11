Polícia Civil faz revelação sobre morte de ex-ator mirim em Trancoso

Carro em que João estava foi alvo de diversos disparos - Foto: Montagem Portal MASSA! - Reprodução | Instagram e Reprodução | Radar News

A Polícia Civil revelou uma novidade as investigações a cerca da morte do ex-ator mirim João Rebello Fernandes, executado a tiros em Trancoso, no sul da Bahia, na última quinta-feira, 24.

Segundo a corporação, João Rebello não tinha envolvimento com atividades criminosas. Ou seja, a linha de investigação descartou essa possibilidade.

Em uma nota divulgada neste sábado, 26, o delegado Bruno Barreto Garcia, responsável pelo caso, afirmou que o trabalho para prender os responsáveis pelo crime continua.

"A linha de investigação tem levado à impossibilidade de qualquer envolvimento da vítima em atividade criminosa. Com profundo respeito à vítima e seus familiares, assumimos o compromisso da transferência das informações", disse o delegado, em nota.

João, também conhecido como DJ Vunje, foi assassinado aos 45 anos dentro do carro na noite da última quinta-feira. Logo após o crime, surgiram boatos de que ele tinha envolvimento com tráfico de drogas, versão negada pela família e amigos.

A mãe do ex-ator, Maria Rabello, acredita que o filho foi morto por engano. Por meio das redes sociais, ela disse que a confusão teria envolvido o carro que João dirigia.

O velório e sepultamento do ex-ator ocorrerá neste domingo, 27, no Rio de Janeiro.