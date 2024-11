Ex-ator mirim global é assassinado a tiros em Trancoso

Crime aconteceu na noite de quinta-feira, 24, no centro da cidade - Foto: Reprodução | Instagram

Ex-ator mirim da Rede Globo, João Rebello dos Santos foi assassinado a tiros em Trancoso, distrito de Porto Seguro. O crime aconteceu na noite de quinta-feira, 24, no centro da cidade.

João, conhecido também como DJ Vunje, tinha 45 anos e esteve em pelo menos dez novelas ao longo de 11 anos. João era filho da atriz e diretora Maria Rebello e irmão da atriz Maria Carol Rebello. Ele também era sobrinho do diretor de TV Jorge Fernando, que faleceu em 2019.

>>> José Loreto é alvo de atitude na Globo dias após beijo em atriz

Segundo informações do Radar News, Rebello estava dentro de um veículo Pajero preto quando foi atingido por vários disparos perto da Praça da Independência, uma área de grande movimentação.

A polícia informou que, pela posição do corpo, João estava possivelmente no banco do motorista durante o ataque. Ainda não se sabe se o carro estava estacionado ou em movimento no momento dos disparos.

Entre as novelas mais marcantes de João, destaca-se o personagem de uma criança maltratada pela mãe na novela "Bebê a Bordo" (1988), que está atualmente sendo reexibida no canal Viva. Outras produções notáveis em que atuou incluem "Vamp" (1991), "Deus nos Acuda" (1992) e "Cambalacho" (1986).