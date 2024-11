José Loreto é alvo de atitude na Globo dias após beijo em atriz

Jose Loreto ficou sem graça no Encontro - Foto: Reprodução | Globo

Jose Loreto foi surpreendido com um comentário de Patrícia Poeta, no Encontro, da Globo, nesta quarta-feira, 23. Na atração, a apresentadora comentou que o galã é um galanteador e o deixou sem graça. A fala da jornalista foi feita dias após ele ser flagrado dando selinho na colega Luisa Arraes.

“Tem um sedutor aqui também, na ficção. Ele até ficou tímido agora”, comentou a global. “Obrigado. Eu não fico [tímido] de jeito nenhum, isso aqui é blush“, brincou Loreto.

No final do programa, Patrícia Poeta deixou claro que espera receber José Loreto em outra oportunidade para falar de sua vida amorosa: “Faltou falar de amor, vai ter que voltar de novo. Algo me diz que ele vai contar pra gente, em breve”.

Nesta semana, viralizou um vídeo onde Luisa dançava com ator e ambos davam um selinho. Momentos depois, a assessoria da atriz confirmou o fim do casamento dela com Caio Blat.