José Loreto e atriz casada beijam e fazem performance sensual em festa

Para marcar o encerramento da novela "No Rancho Fundo", o elenco se reuniu no Rio de Janeiro para uma confraternização cheia de momentos descontraídos. Um episódio inusitado chamou a atenção e agitou as redes sociais: José Loreto e Luisa Arraes protagonizaram uma cena divertida e provocante, que envolveu um selinho e gerou uma onda de especulações sobre a relação entre os dois.

Casada com o ator Caio Blat, Luisa Arraes surpreendeu ao participar de uma brincadeira inusitada com Loreto. Durante a festa, ela se pendurou de ponta-cabeça nos braços do colega e, em meio à dança descontraída, deu um selinho em Loreto.

O momento inesperado rapidamente viralizou, e os comentários nas redes sociais não demoraram a aparecer, com internautas questionando a interação. Uma seguidora defendeu a leveza do episódio: "Gente, artista dá selinho em todo mundo”. Já outra comentou: "Imagina o que mais não aconteceu nessa festa".