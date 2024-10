José Loreto abandona programa que Eliana apresentará na Globo

José Loreto não estará no The Masked Singer - Foto: Reprodução | Redes Sociais

José Loreto não estará no time de jurados do The Masked Singer, da Globo, que a partir de 2025 será comandado por Eliana - no lugar de Ivete Sangalo. O ator revelou o motivo.

Após o fim de No Rancho Fundo, que acontecerá no dia 1º de novembro, o artista vai desacelerar. Ele vem emendando trabalhos na Globo e, por isso, optou por deixar o elenco do reality show.

Em entrevista ao site F5, José Loreto confirmou a sua ausência no programa. “Eu não estou no Masked Singer mais. Vai ser uma temporada bem especial para eles, de 60 anos da Globo, vem novidades aí que não posso falar”, disse.

Sobre as férias, o ator destacou: “Eu estou cheio de trabalho graças a Deus, vou terminar um filme agora, mas em janeiro quero tirar férias. Meu planejamento é esse".

"Em 2025, no início, quero fazer séries e filmes, coisas menores. Novela te ocupa um ano inteiro e eu venho de várias seguidas. Acho que está na hora. Se for para fazer novela, espero que seja só no segundo semestre do ano que vem”, completou.