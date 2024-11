João Rebello: saiba a data do velório do ex-ator executado na Bahia

Artista morreu durante uma ação criminosa em Trancoso - Foto: Divulgação

O corpo do ex-ator mirim João Rebello, morto a tiros na noite de quinta-feira, 24, em Trancoso, será velado neste domingo, 27, a partir das 10h, no Cemitério São João Batista, em Botafogo, zona sul do Rio de Janeiro. Já o sepultamento acontece a partir das 13h.

A família do artista pediu que as pessoas fossem vestidas de branco e, caso quem não tivesse disponibilidade para dar o último adeus a João, que rezassem: “Aos amigos que não puderem comparecer, sintonizem em vibração”, ressaltaram.

Recentemente, Maria Carol Rebello, irmã do artista, usou as redes sociais para desabafar sobre a enorme perda: “Eu resolvi vir aqui, fazer esse vídeo para pedir, por favor, para vocês terem um pouco de compaixão com o que a gente está passando. Ainda não sabemos o que aconteceu. A polícia da Bahia está investigando”, explicou.

Carol contou que depois do incidente, internautas passaram a comentar sobre a vida de João, sem conhecê-lo: “Estamos prestando todos os depoimentos, fazendo tudo o que a gente pode. Por favor, parem de falar o que vocês não sabem”.

Por fim, a artista lembrou das qualidades do artista, afirmando que o rapaz nunca esteve envolvido com nada de errado. “Meu irmão era um homem de luz, um cara honesto, discreto, por favor, respeitem a nossa dor. É tudo o que posso falar agora”, concluiu.