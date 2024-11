Carro de ex-ator da Globo morto na Bahia foi metralhado com 12 tiros

Artista morreu durante uma ação criminosa em Trancoso - Foto: Divulgação

O carro do ex-ator mirim da TV Globo e sobrinho do diretor Jorge Fernando, João Rebello Fernandes, de 45 anos, foi metralhado com 12 tiros, segundo o Metrópoles. O artista morreu durante a ação criminosa em Trancoso, na Bahia, na noite dessa quinta-feira, 24.

O caso está sendo investigado pela delegacia local e ainda não se sabe o motivo e a autoria do crime. Segundo testemunhas, dois homens de moto se aproximaram do automóvel e atiraram.

João Rebello trabalhava como DJ, mas antes disso ele atuou em várias novelas da TV Globo, onde ficou por 11 anos. Ele fez ‘Cambalacho’ (1986), ‘Bebê a Bordo’ (1989), ‘Deus nos Acuda’ (1992), ‘Vamp’ (1991) e ‘Zazá’ (1997).

João é filho da atriz e diretora Maria Rabello e irmão da atriz Maria Carol Rabello.