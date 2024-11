Morte de João Rebello é marcada por triste coincidência com Jorge Fernando; entenda

Maria Rebello falou sobre filho, João Rebello, e o irmão, Jorge Fernando - Foto: Reprodução | Redes Sociais

A atriz e diretora Maria Rebello usou as redes sociais para desabafar neste domingo, 27, data em que se completam cinco anos da morte de seu irmão, Jorge Fernando, e o dia do sepultamento de seu filho, João Rebello Fernandes. Em uma publicação no Instagram, ela expressou a dor pela perda dupla.

Hoje se instalou a tristeza eterna no meu coração. Hoje faz 5 anos que meu irmão morreu e hoje vou sepultar meu filho! O sorriso da família de repente virou pranto! A vida está me destruindo de quando em quando Maria Rebello

Maria também explicou o ocorrido, citando informações da polícia. “Meu filho foi ao mercado e foi confundido por dois bandidos incompetentes que nem sabem ser um bom bandido! Dois bandidos com nome de anjo, por ironia da vida, segundo são os suspeitos da polícia”, desabafou. Ela finalizou a publicação compartilhando a nota oficial da Polícia da Bahia sobre o andamento das investigações.

João Rebello foi assassinado no dia 24 de outubro | Foto: Reprodução

Neste domingo, 27, familiares e amigos se reuniram para o velório de João Rebello, ex-ator mirim e sobrinho do diretor Jorge Fernando, no Rio de Janeiro. Aos 45 anos, João foi encontrado morto a tiros na última quinta-feira, 24, dentro de um carro no centro de Trancoso, um distrito turístico de Porto Seguro, na Bahia.

Entenda o caso:

A Polícia Civil da Bahia ainda investiga o caso e, até o momento, não encontrou qualquer vínculo entre o ex-ator e atividades criminosas.

Quem era João Rebello, ex-ator da TV Globo assassinado em Trancoso

Atuando como DJ e produtor, o artista era filho da atriz e diretora Maria Rabello e irmão da também atriz Maria Carol Rebello, além de sobrinho de Jorge Fernando (falecido em 2019), profissional que dirigiu novelas como "Chocolate com Pimenta" (2003) e "Êta Mundo Bom!" (2016).

João Rebello atuou em novelas da TV Globo, como "Vamp" (1991), "Deus nos Acuda" (1992), "Cambalacho" (1986) e "Bebê a Bordo" (1988), que atualmente é reexibida pelo Viva.

As últimas produções televisivas que ele participou foi “Zazá” (1997) e em 2013, fez uma participação no programa de humor "Divertics", também da TV Globo.