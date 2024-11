Famosos comparecem em velório de ex-ator mirim morto na Bahia

Ator João Rebello - Foto: Reprodução

O velório do ex-ator mirim João Rebello, morto a tiros em Trancoso, Bahia, ocorreu na manhã deste domingo, 27, no Rio de Janeiro. Além de amigos e familiares, a despedida reuniu famosos.

Por lá passaram Nivea Stelmann, Ana Paula Tabalipa, João Velho, Rodrigo Penna, Natália Lage, Patricya Travassos e a família de João. Todos usavam roupas brancas, conforme pedido de Maria Carol Rebello, irmã do DJ.

Maria Rebello, mãe de João, compartilhou um desabafo nas redes sociais também neste domingo, data em que completa cinco anos da morte de seu irmão, Jorge Fernando, que morreu no dia 27 de outubro de 2019, e dia do sepultamento de seu filho.

A mãe de João falou sobre a dor da perda e também desabafou sobre as circunstâncias da morte do filho: "Foi ao mercado e foi confundido por dois bandidos incompetentes que nem sabem ser um bom bandido!". Maria ainda falou sobre os suspeitos da polícia.

"Vinte e sete de outubro de 2024! Hoje se instalou a tristeza eterna no meu coração. Hoje faz cinco anos que meu irmão morreu e hoje vou sepultar meu filho! O que aconteceu? O sorriso da família de repente virou pranto! A vida está me destruindo de quando em quando… Meu filho foi ao mercado e foi confundido por dois bandidos incompetentes que nem sabem ser um bom bandido! Dois bandidos com nome de anjo, por ironia da vida, segundo são os suspeitos da polícia", diz o texto.