Jovem é apreendido por suspeita de homicídio de mulher trans na Bahia

Um adolescente de 17 anos foi apreendido nesta quinta-feira, 9, sob suspeita de participação no homicídio de Neuritânia Pacheco, uma mulher trans de 48 anos encontrada morta com sinais de apedrejamento no final de 2024, em Sobradinho, norte da Bahia.

De acordo com a Polícia Civil, o jovem foi localizado escondido na casa de uma tia, em Juazeiro, cidade que fica a 47 km do local do crime. Ele foi autuado por ato infracional análogo ao homicídio qualificado.

Neuritânia era servidora da Secretaria Municipal de Turismo, Cultura e Esporte de Sobradinho. Na época do crime, familiares informaram que ela havia saído de casa para um encontro amoroso, mas não há confirmação de que isso tenha relação com o homicídio.

Nas redes sociais, o prefeito de Sobradinho, Cleyvinho Sampaio (PSD), lamentou a morte da servidora em uma nota de pesar, manifestando solidariedade aos familiares e amigos.

A polícia segue investigando o caso e apurando a possível participação de outros suspeitos, mas ainda não revelou detalhes sobre as circunstâncias e a motivação do crime.