Mutirão oferece 300 vagas de Operador de Telemarketing neste sábado

Vagas para Operador de Telemarketing Ativo e Receptivo - Foto: Agência Brasil

A TEL Centro de Contatos realiza no sábado, 11, a partir das 9h, o “Primeiro Mutirão de Vagas 2025”. A ação acontece em unidade da empresa, na Rua Portugal, no bairro do Comércio, em Salvador.

O mutirão visa preencher 300 vagas de Operador de Telemarketing perfil ativo e receptivo. Os candidatos devem ter mais de 18 anos, Ensino Médio completo, conhecimento intermediário de informática, residir em Salvador, Lauro de Freitas ou Simões Filho. No dia, será necessário estar com documento de identidade (RG) e caneta.

O Operador de Telemarketing Ativo e Receptivo presta serviços técnicos especializados, realiza pesquisas via teleatendimento e intermedia a relação entre empresa e o consumidor, seguindo roteiros e scripts planejados e controlados previamente.