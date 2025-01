Obama e Trump são vistos aos risos em funeral de Carter

Trump foi visto conversando com o ex-presidente Obama - Foto: Mandel Ngan | AFP

Adversários políticos, o ex-presidente democrata dos Estados Unidos, Barack Obama, e o próximo nome a ocupar a Casa Branca pela segunda vez, Donald Trumo, republicano, foram vistos aos risos durante a cerimônia fúnebre de Jimmy Carter, nesta quinta-feira, 9.

O registro dos políticos foi feito pouco antes do início do funeral, que reuniu outros ex-presidentes, como Bill Clinton e Joe Biden, e o ainda premiê do Canadá, Justin Trudeau, que renunciou ao cargo no começo da semana.

Presidente dos Estados Unidos entre 1977 e 1981, Jimmy Carter morreu aos 100 anos, em 29 de dezembro de 2024. O democrata ficou conhecido por sua postura crítica aos regimes autoritários da América Latina, e defesa dos direitos humanos.