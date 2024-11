Com Trump, Republicano deve ganhar no voto popular após 20 anos

Donald Trump deve quebrar tabu do Partido Republicano - Foto: Chandan Khanna | AFP

O presidente eleito dos Estados Unidos, Donald Trump, deve ser o primeiro candidato do Partido Republicano a obter a maioria do voto popular após um intervalo de 20 anos. Até o momento, ele lidera a apuração com 72,035,234 votos.

Para ser eleito presidente dos Estados Unidos, não é necessário obter a maioria dos votos dos eleitores, bastando apenas atingir mais 270 delegados do Colégio Eleitoral. A última vez que um candidato do Partido Republicano foi mais votado que um postulante do Democrata foi em 2004, quando o então presidente George W. Bush foi reeleito.

Na ocasião, Bush recebeu 62.040.610 votos, contra 59.028.444 votos recebidos por John Kerry. Na eleição seguinte (2008), o presidente eleito, Barack Obama, do Partido Democrata, obteve 69.498.516 votos. Na reeleição, em 2012, o presidente teve 65 915 795 votos.

Em 2016, quando Trump foi eleito pela primeira vez, com 304 delegados, a candidata do Partido Democrata, Hillary Clinton, foi a mais votada pela população, com 65 853 516 votos, contra 62 984 825 votos depositados no candidato vencedor.

Em 2020, quando perdeu a reeleição para o hoje presidente Joe Biden, Trump ficou novamente atrás, com 74.223.744 votos, enquanto o atual chefe da Casa Branca teve 81.283.485 votos.

Trump voltará a presidir o país após um hiato de quatro anos. Ele perdeu a tentativa de reeleição para Joe Biden, que desistiu de concorrer a um novo mandato após uma série de episódios polêmicos da sua campanha.