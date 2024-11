Saiba motivo de Bolsonaro não poder ir à posse de Trump

Bolsonaro em encontro com Trump quando ainda era presidente - Foto: Alan Santos/PR

Mesmo com a vitória nas eleições, o presidente eleito dos Estados Unidos, Donald Trump pode não contar com um dos principais aliados na América do Sul, o ex-presidente Jair Bolsonaro, em sua posse em janeiro.



Isso porque o líder bolsonarista está com o passaporte apreendido pelo Supremo Tribunal Federal (STF), a pedido do ministro Alexandre de Moraes, e para uma viagem internacional precisaria pedir a autorização da Cort.

Em outubro deste ano, a Primeira Turma do STF decidiu manter a decisão de Moraes de apreensão do passaporte de Bolsonaro e proibiu seu contato com investigados da suposta tentativa de golpe de Estado, em oito de janeiro de 2023.

Com isso, Bolsonaro só poderá ir à posse de Trump se a decisão for revogada.