Itamaraty deve apostar em pontes para relação de Lula com Trump

Brasil e Estados Unidos possuem relação institucional de mais de 200 anos - Foto: MANDEL NGAN / AFP

O Ministério das Relações Exteriores do Brasil, também conhecido como Itamaraty, deve apostar em pontes com os Republicanos na relação Lula-Trump, após vitória nos Estados Unidos.

De acordo com o comentarista da CNN Brasil, Caio Junqueira, o governo brasileiro teme que posição declarada de Lula a favor de Kamala Harris possa prejudicar a relação entre os dois países.

Leia também:

>> Bolsonaro e líderes mundiais cumprimentam Trump

>> Entenda porque Trump não poderá mais disputar a presidência nos EUA

>> Trump é o primeiro condenado na Justiça eleito presidente dos EUA



A ideia, segundo Junqueira, é que a posta deve ser em contatos brasileiros no Partido Republicano no Congresso americano para a relação futura com o presidente eleito.



Brasil e Estados Unidos possuem relação institucional de mais de 200 anos. Segundo dados do governo federal, o país é o segundo principal destino das exportações brasileiras, atrás apenas da China.