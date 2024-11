Bolsonaro e líderes mundiais cumprimentam Trump

- Foto: CHANDAN KHANNA

A projeção da Associated Press (AP) apontou, nesta quarta-feira, 6, que o candidato republicano Donald Trump, 78 anos, está perto de vencer as eleições presidenciais. Trump chegou até a fazer um discurso de vitória.

Diante do cenário, diversos líderes mundiais e personalidades cumprimentaram Trump. Viktor Orbán, primeiro-ministro da Hungria, que apoiou abertamente a candidatura presidencial de Donald Trump, disse nesta quarta-feira em sua página no Facebook, ainda antes da divulgação da projeção da AP, que o republicano estava "no caminho para uma bela vitória".

Nayib Bukele, presidente de El Salvador declarou: "Parabéns ao presidente eleito dos Estados Unidos da América, Donald Trump. Que Deus o abençoe e o guie".



O escritório presidencial da Coreia do Sul afirmou que irá construir uma "parceria de segurança perfeita" com a nova administração dos EUA, segundo Yoon Suk-yeol, presidente da Coreia do Sul.

O ex-presidente Jair Bolsonaro falou em "ressurgimento de um verdadeiro guerreiro". "Contra tudo e contra todos, Donald Trump voltará à presidência dos EUA (...). Parabéns, meu amigo, por esta vitória épica", disse.

"O povo da América deu a Donald Trump um mandato cristalino para a mudança nesta noite, afirmou Elon Musk, bilionário e apoiador do candidato.

O presidente da França, Emmanuel Macron, parabenizou Trump em uma publicação no X na manhã desta quarta. "Parabéns, presidente Trump", escreveu.

Mark Cuban, bilionário e apoiador de Kamala Harris: "Parabéns, Donald Trump. Você venceu de forma justa e honesta. Parabéns ao Elon Musk também".

Em publicação no X, o presidente egípcio Al-Sisi parabenizou Trump e desejou sucesso ao republicano em alcançar os interesses dos americanos.

"Quando Trump assumir a presidência, ele será bem-vindo por uma aliança militar mais forte e mais unida. (...) Trump demonstrou uma forte liderança dos EUA durante seu primeiro mandato", afirmou o secretário-geral da Otan, Mark Rutte.

O presidente da Câmara dos Deputados dos EUA, Mike Johnson, cravou a vitória: "Donald Trump é agora nosso presidente eleito. Os republicanos da Câmara estão prontos e preparados para agir imediatamente na agenda Maga 'EUA em primeiro lugar' de Trump."