Entenda porque Trump não poderá mais disputar a presidência nos EUA

Eleito novamente presidente dos EUA, o próximo mandato de Donald Trump será o seu segundo e último no comando da maior economia do mundo.

Isto porque, de acordo com a legislação americana, ninguém poderá ser eleito mais de duas vezes para o cargo de presidente do país. A regra consta na 22ª emenda da Constituição americana, aprovada em 1951.

O novo mandato de Trump à frente da Casa Branca, de 2025 a 2028, será o segundo do republicano. Ele já presidiu os Estados Unidos entre 2017 e 2020, quando tentou reeleição e perdeu.

Trump será o primeiro presidente americano a cumprir dois mandatos não consecutivos desde Grover Clevelend, que comandou o país por duas vezes no século XIX.

No Brasil não há este tipo de impedimento. A única regra para a reeleição no país é de que o mandato pode ser renovado apenas uma vez de forma seguida para presidente, governador e prefeito. Tramita no Congresso Nacional uma Proposta de Emenda Constitucional (PEC) que busca o fim da reeleição no país. A PEC também altera o tempo do mandato de quatro para cinco anos para cargos no Executivo.