Lula se pronuncia sobre vitória de Trump nos EUA: "Desejo sorte"

O mandatário Luiz Inácio Lula da Silva (PT) se pronunciou na manhã desta quarta-feira, 6, sobre a vitória de Donald Trump nas eleições dos Estados Unidos, anunciada na madrugada de hoje.

“Meus parabéns ao presidente Donald Trump pela vitória eleitoral e retorno à presidência dos Estados Unidos. A democracia é a voz do povo e ela deve ser sempre respeitada. O mundo precisa de diálogo e trabalho conjunto para termos mais paz, desenvolvimento e prosperidade. Desejo sorte e sucesso ao novo governo”, escreveu, em declarações em postagem em uma rede social

A postagem vem após, na última semana, durante entrevista a um veículo de comunicação francês, o petista declarou apoio à democrata Kamala Harris.

Na conversa, Lula detalhou que seu pensamento sobre a vitória de Kamala seria um caminho mais seguro para a democracia mundial e que torcia por ela.

A projeção da Associated Press (AP) aconteceu às 4h25 quarta-feira, 6, horário de Brasília. Também durante a madrugada no Brasil, a Fox News fez o mesmo prognóstico, cravando a vitória de Trump.

O republicano tem 266 votos no Colégio Eleitoral, enquanto a democrata Kamala Harris soma 219 nas eleições presidenciais, segundo projeções da mídia americana.

Com o anúncio dos últimos resultados, a mídia dos EUA projeta vitórias para Trump em mais da metade dos 50 estados do país, incluindo os estados-pêndulo da Carolina do Norte, Geórgia e Pensilvânia, além dos importantes Texas e Ohio.

Kamala, por sua vez, conquistou 15 estados, com destaque para a Califórnia e Nova York, além da capital dos EUA, Washington DC.

O número mágico para vencer a presidência é 270 delegados no colégio eleitoral.

