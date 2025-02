Adolescente de 13 anos presta depoimento após ser esfaqueada pelo pai

- Foto: Redes Sociais

A adolescente de 13 anos esfaqueada pelo próprio pai em Feira de Santana, prestou depoimento à polícia nesta quarta-feira, 29. A vítima foi atingida em diversas partes do corpo após uma discussão entre o pai e a mãe da garota.

O caso é investigado pela Delegacia Especializada em Atendimento à Mulher (Deam). Segundo informações da delegada titular, Clécia Vasconcelos, a briga entre o casal aconteceu porque a mãe da menina questionou ao marido o motivo de ele não ter ido trabalhar.

Informações preliminares indicam que durante a briga, o homem estaria consumindo entorpecentes. Ele teria empurrado a esposa e seguiu para o quarto, onde a filha dormia. A vítima foi agredida várias vezes com facadas. A faca utilizada quebrou durante os golpes. "Foi nesse momento que ela caiu no chão, e o pai a chutou, fazendo com que ela também perdesse dois dentes", disse.

A versão de que a confusão foi motivada por ciúmes de um suposto namorado da vítima foi descartada. Em depoimento, a adolescente disse que não namora.

A delegada acrescentou que o inquérito ainda não foi encerrado. Ela aguarda o resultado de alguns exames e perícias. O homem, que ainda está internado, também será ouvido.