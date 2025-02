Jerônimo e ministra da Saúde entregam hospital de cuidados paliativos

PRIMEIRO DO BRASIL

Jerônimo Rodrigues ao lado da ministra da Saúde, Nísia Trindade - Foto: Joá Souza | GOVBA

A Bahia ganhou o primeiro equipamento público de saúde do país dedicado exclusivamente aos cuidados paliativos de pacientes. O governador Jerônimo Rodrigues (PT) entregou, nesta sexta-feira, 31, ao lado da ministra da Saúde, Nísia Trindade, o Hospital Mont Serrat, localizado bairro de mesmo nome, em Salvador.

A entrega da unidade acontece em sintonia com a Política Nacional de Cuidados Paliativos, implantada pelo Ministério da Saúde em 2024, com serviços humanizados para os pacientes, familiares e cuidadores. A iniciativa prevê um investimento anual de R$ 887 milhões.

Ao todo, o governo do Estado investiu R$ 66 milhões para a requalificação do prédio em que o hospital está instalado, e para a adequação ao atendimento humanizado. O local conta com 70 leitos, serviços de bioimagem, laboratório, telemedicina, pesquisa e ambulatórios.

"Eu serei o governador que ofertou o primeiro hospital, mas não quero ser o único. Sei que essa experiência servirá de boas práticas para outros estados", afirmou Jerônimo ao falar sobre a unidade.

Momento Histórico

A ministra da Saúde, Nísia Trindade, exaltou a importância da implantação da política de cuidados paliativos, e destacou o pioneirismo da Bahia com a inauguração do hospital.

“O Brasil não tinha essa política e passou a ter a partir de 2024. Então, eu creio que é um momento histórico. A Bahia está de parabéns e o Governo Federal está inteiramente voltado para reforçar ações nos estados, como essa tão importante que vemos hoje, com esse hospital, nesse prédio histórico belíssimo, que, além de tudo, representa dignidade, conforto para os cidadãos, para as pessoas que aqui vieram. É um momento realmente muito especial”, afirmou a ministra.

Nísia Trindade também esteve, na quinta, 30, no Hospital Ortopédico da Bahia, primeira unidade a implantar um programa de oferta de cuidado integrado por meio do Programa Mais Acesso à Especialistas (PMAE).

| Foto: Taysa Barros | MS

"Este é mais que um programa de saúde, é um programa de dignidade para quem precisa do Sistema Único de Saúde (SUS)”, destacou a ministra.

Nísia e Jerônimo ainda entregaram 170 ambulâncias para o Serviço de Atendimento Médico de Urgência (Samu), destinadas aos nove estados da região Nordeste. A solenidade teve a Igreja do Bonfim como cartão postal.