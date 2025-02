Governo da Bahia investe R$ 7,69 bilhões em recursos públicos em 2024

Bahia investe R$ 16,08 bilhões em dois anos - Foto: Marcelo Camargo | Agência Brasil

Sob a gestão do governador Jerônimo Rodrigues (PT), a Bahia investiu R$ 7,69 bilhões em recursos públicos no ano de 2024. O valor consolida o estado como o segundo com maior valor de investimento, atrás apenas de São Paulo.

Infraestrutura e desenvolvimento social aparecem como principais eixos de destinação desses recursos. Ao todo, 89,3% das aplicações foram dedicadas aos dois pontos, sendo R$ 3,65 bilhões para recuperação de rodovias, obras de urbanismo e saneamento, e R$ 3,01 bilhões para saúde, educação e segurança.

Em 2023, primeiro ano do governo Jerônimo, a Bahia alcançado R$ 8,38 bilhões em investimentos, uma soma total de R$ 16,08 bilhões no biênio.

“Estamos trabalhando em todas as regiões da Bahia, fortalecendo a parceria com os municípios e o Governo Federal. Investimos no que há de mais importante que é cuidar de gente e melhorar a vida de cada baiana e baiano. São melhores estradas, ligando distritos à sede dos municípios, promovendo desenvolvimento e qualidade de vida para as cidades. Estamos prosseguindo com uma revolução na estrutura da rede estadual de ensino, mais atenção à saúde das pessoas e, na segurança, mais equipamentos e profissionais bem treinados e equipados para atuar pela paz social”, pontuou o governador, que continuou.

“Todos estes avanços acontecem porque o nosso governo cuida também do equilíbrio das contas e garante a capacidade de investir”, completou o gestor.

O secretário da Fazenda, Manoel Vitório, destacou a capacidade da gestão estadual para promover o desenvolvimento e estuimular a ativdade econômica de diferentes formas. Atualmente, a Bahia possui um dos menores índices de endividamento do país, encerrando 2024 com uma equivalente a 37% da receita, número parecido com o registrado no ano anterior (36%).

“O investimento injeta recursos na economia, criando empregos e fomentando a renda, além de reforçar a capacidade de prestação de serviços à população e de ampliar a infraestrutura, de forma a melhorar a atratividade da Bahia, potencializando o interesse dos investidores”, pontuou o secretário.