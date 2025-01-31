Menu
POLÍTICA

Rui Costa reage após ataque de Ciro Nogueira: "Boa sorte"

Ministro evita comentários sobre fala de antecessor no cargo

Redação

Por Redação

31/01/2025 - 16:24 h | Atualizada em 31/01/2025 - 17:11
Rui Costa desejou boa sorte a Ciro Nogueira
Rui Costa desejou boa sorte a Ciro Nogueira -

O ministro-chefe da Casa Civil, Rui Costa (PT), reagiu, nesta sexta-feira, 31, às críticas do senador Ciro Nogueira (PP-PI), seu antecessor no cargo. Na quinta, 30, o pepista afirmou que o político baiano não é bem visto pelos colegas de governo.

Questionado sobre a fala de Ciro, Rui disse que preferia não responder, mas aproveitou para alfinetar o presidente nacional do PP, que será candidato à reeleição no próximo ano, desejando "boa sorte".

“Não quero responder, desejo boa sorte a ele [Ciro Nogueira] nas eleições do Senado do ano que vem”, afirmou o chefe da Casa Civil, que participou da inauguração do primeiro hospital público do Brasil dedicado exclusivamente aos cuidados paliativos de pacientes, no bairro de Monte Serrat, em Salvador.

Tags:

casa civil Ciro Nogueira Lula ministro Política Rui Costa

