Rui descarta candidatura ao Planalto e coloca nome para o Senado

Rui Costa coloca Lula como candidato à reeleição - Foto: Ricardo Stuckert | PR

O ministro-chefe da Casa Civil, Rui Costa (PT), descartou, nesta sexta-feira, 31, uma candidatura à presidência da República nas eleições de 2026, e voltou a confirmar o interesse em concorrer ao Senado.

Rui, que participou da inauguração do primeiro hospital de cuidados paliativos do Brasil, no bairro de Monte Serrat, reforçou o nome do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) como candidato à reeleição, e aproveitou para provocar as gestões anteriores.

"O candidato a presidente em 2026 se chama Luiz Inácio Lula da Silva. Estou trabalhando 14, 16, 18 horas por dia para fazer as entregas e, graças a Deus, hoje o presidente pode ir para qualquer debate e comparar todas as áreas de governo, sem exceção, com os perídoos recentes do Brasil", disparou Rui, que confirmou em seguida sua intenção de disputar uma das duas cadeiras em jogo para o Senado.

"Ainda está longe, mas meu nome está disponível para senador ano que vem", afirmou o chefe da Casa Civil.