Jerônimo destaca força de nomes postos para compor chapa governista

Com os recentes acenos dos senadores Jaques Wagner e Angelo Coronel acerca da composição da chapa governista para 2026, o governador Jerônimo Rodrigues fez questão de tranquilizar os aliados nesta sexta-feira, 31, ao reafirmar que os nomes só serão definidos no ano que vem a partir das articulações.



"A chapa será construída definitivamente em 26. Nós estamos em fase de tratativas, da mesma forma que Wagner disse que quer se manter, que Coronel diz ter interesse em se manter, e o Rui também se coloca com o nome, nome naturalmente muito bem aceito. O Rui foi governador dos mandatos, foi deputado federal, foi vereador, hoje se destaca no ministério do presidente Lula", disse Jerônimo.

O chefe do Executivo fez questão de exaltar o grupo forte que possui e que, caso não fosse, não haveria disputas por espaços.



"É confortável a gente poder ouvir se nós tivéssemos um grupo forte, ninguém queria sair, isso é o contrário. Então, vamos aguardar na hora certa para a gente poder tomar decisões. Acho que é bem vindo essa posição de Rui, de querer colocar o seu nome para a gente poder construir uma chapa forte. É isso que nós queremos, nós vamos construir uma chapa forte", pontuou.