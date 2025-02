Mensagem do governador ao Legislativo marca reabertura dos trabalhos na Alba

Chefe do Executivo trará a tradicional mensagem ao Parlamento, com uma prestação de contas das realizações de sua administração no exercício passado - Foto: ASCOM/ALBA

Os trabalhos em plenário na Assembleia Legislativa da Bahia (Alba) serão reabertos na próxima quarta-feira, 5, às 10h, em sessão solene que contará com a presença do governador Jerônimo Rodrigues.

O chefe do Executivo trará a tradicional mensagem ao Parlamento, com uma prestação de contas das realizações de sua administração no exercício passado, bem como apontando ações e programas que serão executados no decorrer do ano. As mais elevadas autoridades civis e militares da Bahia deverão comparecer a este ato solene.

Para o presidente Adolfo Menezes, a presença anual do governador do Estado na solenidade de reabertura dos trabalhos é “uma tradição cultivada com zelo pelo conjunto dos deputados estaduais que ultrapassa a mera harmonia e a independência entre os poderes do Estado, pois demonstra o respeito democrático, que marca o relacionamento interinstitucional vigente da Bahia moderna em que vivemos com todos os poderes atuando em harmonia e independência”, salientou.

FORMALIDADES

O ritual do ato formal começa meia hora antes, com a formação da Guarda de Honra por uma tropa da Polícia Militar e da banda de música da corporação, a Maestro Wanderley, em frente ao Palácio Deputado Luís Eduardo Magalhães.

As autoridades e convidados começarão a chegar a partir das 9h20 – sendo imediatamente encaminhados pelo Cerimonial para o plenário. Às 9h45, o presidente Adolfo Menezes passará em revista à Guarda de Honra, que junto com a tropa desfilará em continência em homenagem ao Poder Legislativo.

Após a cerimônia militar, o presidente cumprimentará as autoridades presentes e aguardará na rampa de acesso, guarnecida por integrantes do esquadrão de Lanceiros da PM, a chegada do governador Jerônimo Rodrigues prevista para acontecer às 9h55.